Loon op Zand wil meer inwoners aan het bewegen krijgen

Dat sporten en bewegen belangrijk is, dat was al wel bekend. ,,Maar nog nooit werd het zo inzichtelijk als in deze coronatijd", zegt wethouder Frank van Wel. ,,Sporten is niet alleen gezond, het is ook een stuk van de basis van onze samenleving. Het verenigingsleven, de gemeenschapszin. Het geeft ons plezier, voorkomt eenzaamheid en geeft ook een stukje opvoeding.”

Samenwerken

Het Sportakkoord komt dan ook op een goed moment, vindt de wethouder van Loon op Zand. Het gaat om een samenwerking van de gemeente met sportverenigingen en andere organisaties binnen Loon op Zand. ,,De ouderenbond bijvoorbeeld, ContourdeTwern en De Rode Loper.” Samen gaan de partijen aan de slag om meer inwoners aan het bewegen te krijgen.

Sportraad

In het Sportakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo komt er een sportloket voor verenigingen zodat er één aanspreekpunt is wanneer clubs vragen hebben of iets willen organiseren. Daarnaast wordt een Sportraad opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van allerlei verenigingen.

Veel verenigingen kennen elkaar, zegt Van Wel, maar lang niet allemaal. ,,De Sportraad moet een verbindende factor worden waar verenigingen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen.”

Quote Veel organisa­ties kampen met dezelfde vragen. Hoe kom ik aan vrijwilli­gers, hoe ga ik om met duurzaam­heid? Deel die kennis. Frank van Wel, wethouder Loon op Zand

Veel organisaties kampen met dezelfde vragen. Hoe kom ik aan vrijwilligers, hoe ga ik om met het rookbeleid, de gezonde kantine of duurzaamheid? ,,Stel dat een lid van een bepaalde vereniging heel goed op de hoogte is van de mogelijkheden rondom duurzaamheid, dan is het mooi als die persoon zijn kennis kan delen. Niet elke club hoeft het wiel zelf uit te vinden.”

Sport in de wijk

Het aantal sportverenigingen uitbreiden is niet nodig, zegt de wethouder. Het aanbod is voldoende. Maar lang niet iedereen is lid van een vereniging of stapt makkelijk bij een vereniging binnen. ,,Naast het bestaande aanbod willen we sport naar de wijken en buurten brengen. Bewegen vlakbij de deur, makkelijk om mee te doen, en dan is de stap maken naar een vereniging misschien ook kleiner.” Verenigingen kunnen hier een rol bij spelen, maar ook buurtcoaches en andere organisaties. ,,Bewegen bijvoorbeeld voor ouderen, dementerenden. Sporten en bewegen is niet alleen gezond en gezellig, het brengt inwoners ook met elkaar in contact.”