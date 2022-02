Loon stopt met reclamebakken aan lantaarnpalen, ondernemers balen: ‘Hoe moet klanten mij vinden?’

Verdachte (24) met wapen opgepakt na melding van mishande­ling en huisvrede­breuk in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - Een 24-jarige man uit Veen is zondag aangehouden in Wijk en Aalburg na een melding dat hij een vrouw had geslagen en daarna zonder toestemming in haar woning verbleef. De verdachte bleek een wapen te hebben meegebracht.

