Loonse VVD-fractievoorzitter met zwangerschapsverlof

Werkendam­mer oog in oog met overvaller in slaapkamer, politie zoekt bodywarmer

10 januari Een 57-jarige inwoner van Werkendam stond zaterdagochtend rond 03.00 uur oog in oog met een overvaller, die in zijn slaapkamer stond. Het kwam tot een korte schermutseling, waarna de dader de woning via de voordeur ontvluchtte. Het slachtoffer raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden behandeld. De politie zoekt camerabeelden uit de buurt en doet een getuigenoproep.