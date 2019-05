Loopgraven worden betrokken en juridische degens geslepen om een paar meter per tuin

COLUMNBurgerparticipatie is in. De burger dient gepaaid want anders loopt ‘ie wellicht over naar de populisten. Gemeenten staan daarom soms gratis plukjes gemeentegrond af mits bewoners die als voortuintje inrichten. Decennia geleden deden ze dat ook al. Toen vooral uit gemakzucht.

Sinds de gemeente Waalwijk in de wijk Tuindorp na tientallen jaren voortuintjes terugclaimt voor een herinrichting zijn daar de rapen gaar. Tuindorpers beroepen zich op verjaring. Ze wilden zelfs zo’n rijdende tv-rechter inschakelen. De gemeente zag niks in zo’n tv-optreden waar ze geen regie kan voeren. Ze bood aan een onafhankelijk jurist de zaak te laten bekijken. Dat is gebeurd maar heeft bepaald geen rust gebracht. Sterker, er dreigen tal van rechtszaken.

Als groep behandelen

Als ik het als toeschouwer tijdens een Forum-raadsvergadering waar Tuindorpers hun grieven uitten goed begrepen heb, willen zij als groep worden behandeld. De gemeente vindt echter dat ieder maar individueel zijn recht moet halen. Dat schrikt de bewoners af. Hun voormannen voelen zich door Lokaal Belang-wethouder John van de Hoven geschoffeerd. Hun verbale vuurwerk raakte hem op zijn beurt emotioneel omdat zijn integriteit in twijfel zou zijn getrokken. Tijdens dat Forum was hij zichtbaar aangedaan.

Loopgraven worden betrokken

Ik krijg de indruk dat niemand hier meer snapt wat er gaande is en hoe een uitweg te vinden. Loopgraven worden betrokken. Juridische degens geslepen. Om een paar meter tuintje per huis. Zonde van de tijd en energie. Die kunnen beter in de tuintjes zelf worden besteed.

Toch maar naar de rijdende rechter?