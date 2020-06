Loslopende hond zorgt voor gevaarlijke situaties op Midden-Brabantweg

Inbraakpo­ging bij juwelier in Waalwijk: jongen (15) aangehou­den

9:39 WAALWIJK - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 15-jarige jongen uit Drunen aangehouden op De Els in Waalwijk. Hij zou even daarvoor geprobeerd hebben om in te breken bij een juwelier. Ook bleek dat hij een aantal zakjes met daarin vermoedelijk harddrugs op zak had.