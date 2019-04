Lucht in Waalwijk het smerigst? ‘Deze conclusie is nergens op gebaseerd’

In het rapport van AirVisual in samenwerking met Greenpeace staat Waalwijk met stip op 1 als het gaat om slechte luchtkwaliteit. Maar volgens de gemeente is het volstrekt onduidelijk hoe de partijen tot deze resultaten zijn gekomen. In Waalwijk staat één meetstation. Bovendien zijn de criteria waaraan de plekken voor meetstations moeten voldoen, niet bekend. ,,Er lijkt geen wetenschappelijke benadering te zijn.” Bovendien meet AirVisual alleen fijnstof. ,,Het rapport heeft geen betrekking op andere stoffen die de lucht verontreinigen.”

Volgens de gemeente voldoet de luchtkwaliteit in Waalwijk aan de Nederlandse norm en is de luchtkwaliteit in de regio vrijwel overal gelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageerde eerder in het Brabants Dagblad ook al verbaasd op de uitslag van het onderzoek van AirVisual en Greenpeace. ,,Bij ons is deze regio nooit echt als een probleemgebied naar voren gekomen”, zei een RIVM-woordvoerder een paar weken geleden. Ook het Longfonds monitort de luchtkwaliteit in Nederland voortdurend. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door TNO, blijkt dat de lucht in Waalwijk regelmatig matig is. Maar in Heusden, Kaatsheuvel, Tilburg en Den Bosch ook. ,,Op veel plekken is inademen ongezond", aldus TNO.