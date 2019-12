Luide muziek probleem voor jeugdhonk bij ijsbaan Sleeuwijk

Om die reden stuurt de Raad de zaak terug naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die had de omwonenden, onder wie de familie Mol, als niet-belanghebbende niet ontvankelijk verklaard. Want ze zou geen last van het jeugdhonk hebben, omdat ze op 150 meter afstand woont.

Harde muziek

De Raad ziet dat toch een tikkie anders. Hoewel Altena eerder beweerde dat er geen harde muziek in het clubgebouw gedraaid of gemaakt mag worden, laat staan dat dat met open deur gebeurt, is dat nergens in de vergunning vastgelegd. Of de gemeente zal de vergunning, die voor tien jaar geldt, alsnog moeten aanpassen, of er zal een nieuw geluidsonderzoek moeten komen. Dat zal dan voor de volgende rechtszaak in Breda moeten gebeuren.