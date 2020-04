Luisterversie van Passie van de Langstraat

Het idee ontstond afgelopen week pas, zegt programmamaker Maikel van der Velden. ,,Gera de Jong van de Passie van de Langstraat vertelde in de uitzending over de duetten die zij samen met andere zangers via Zoom opnam en publiceerde op Youtube en van het een kwam het ander.”

Gera de Jong benaderde haar zangers, vertellers en bestuur en kreeg enthousiaste reacties. Van het een kwam het ander en in recordtijd werd een radioversie in elkaar gezet. “Het is mooi dat we op deze manier dit bijzondere Paasverhaal kunnen laten horen.” De eerdere geplande voorstelling in de Rabobank in Waalwijk was het uitgangspunt. “Zo komt de bevrijding terug, net als in dat verhaal.”

Maar daar was ze er niet mee. ,,Natuurlijk gaat het over de invloed van het coronavirus op onze maatschappij. Over afstand houden en de manier waarop het virus en het nieuws erover ons leven beheerst.” Net als in de eerdere Passievertellingen haakt de Passie op de radio ook aan bij het paasverhaal. ,,Of, zoals een van de vertellers het zegt: De Passie van de Langstraat is het ultieme verhaal van lijden, van eenzaamheid, van opoffering, maar ook van vergeving, verbinding en van hoop.”