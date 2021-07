Lunchroom met café in kasteel Land van Ooit, met rol voor jongeren met een beperking

Ja, er verdwijnt groen op Steenen­burg; maar er komt méér terug

24 oktober DRUNEN/NIEUWKUIJK - Het slechte nieuws is dat door de plannen met landgoed Steenenburg in Drunen ruim een halve hectare bomen, struiken en bosschages plús vijftien karakteristieke bomen gaan verdwijnen. Maar niet getreurd: er komt in totaal bijna 3,75 hectare voor terug, plus vijftien nieuwe bomen.