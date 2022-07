Luuk Ottens voelt zich beschadigd door politiek ‘spel’ in Waalwijk: ‘Ik zit met een vieze bijsmaak’

Zwemmers in De Neswaarden kunnen ziek worden; te veel poepbacte­riën in het water

AALST/VEEN - Wie verkoeling zoekt, kan De Neswaarden bij Aalst maar beter even mijden. De kwaliteit van het zwemwater van de plas in Aalst is namelijk onder de maat. Zwemmers kunnen er ziek van worden, meldt de provincie Gelderland.

1 juli