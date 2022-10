‘Maak oude mavo of oude stadhuis in vesting geschikt voor warm toevluchtsoord’

De voormalige mavo en het oude stadhuis in de vesting Heusden zijn prima geschikt als ‘warm toevluchtsoord’ voor bewoners die in geval van een strenge winter hun huis vanwege de hoge stookkosten niet kunnen verwarmen. Dat vindt althans het CDA.

De partij vraagt de gemeente Heusden of ze bereid is ruimten in die gebouwen in te richten als ‘warm toevluchtsoord'. Ze zouden daarmee de functie kunnen krijgen die buurthuizen en bibliotheken in andere kernen mogelijk gaan vervullen.

Deuren open

Heusden is met buurthuizen en met de openbare bibliotheken in gesprek over de mogelijke gevolgen van een koude winter. De angst bestaat dat een aantal mensen dan, vanwege de hoge energiekosten, de kachel niet aanzet. Of dat de huizen te slecht zijn geïsoleerd om ze goed te kunnen verwarmen. Wie in een dergelijke situatie terechtkomt, zou dan naar het buurthuis of de bibliotheek kunnen. Tijdens de openingstijden en bij activiteiten is de verwarming er toch al aan. Ook wordt nagedacht over het opzetten van extra activiteiten, of de uitbreiding van openingstijden.

Buurthuizen en de bibliotheken willen graag meewerken, zo hebben ze laten weten. Wel willen ze in gesprek met de gemeente over de vraag wie de extra kosten betaalt.

Oudere huurwoningen

Het CDA wijst erop dat de vesting Heusden als enige kern in de gemeente geen eigen buurthuis of bibliotheek heeft. Volgens het CDA is een ‘warm toevluchtsoord’ in de vesting echt wel nodig, bijvoorbeeld omdat er vrij veel oudere huurwoningen zijn met meestal een relatief slecht energielabel. De oude mavo wordt door Heusden verhuurd; het voormalige stadhuis is eigendom en herbergt het Bezoekerscentrum en het Streekarchief.

Het CDA pleit al langer om de voormalige mavo de functie van buurthuis te geven. De gemeente heeft het pand echter jaren geleden al verkocht aan ontwikkelaar Hoefnagel. Die wil er huizen bouwen.