‘Maak vaart met toekomstplan sportpark De Hoge Heide’. Maar wat te doen met de flexwoningen?

VLIJMEN - Het zijn spannende weken voor Stichting Hoge Heide 2025 in Vlijmen. Als de gemeente Heusden vasthoudt aan het huidige plan voor de bouw van flexwoningen, is dat een fiks obstakel voor de ambitieuze plannen die ze zelf heeft voor het sportpark.

Marcel van den Bosch, Marc van der Loo en Jeffrey Joosten van de stichting laten er absoluut geen misverstand over bestaan: ze zijn niet vóór en niet tégen de bouw van negentien flexwoningen aan De Hoge Heide. Het besluit over deze huizen voor spoedzoekers, dat de gemoederen in de wijk Vliedberg volop bezighoudt, laten ze graag over aan de politiek. En dat heeft volgens het drietal helemaal níks te maken met het feit dat ze de gemeente nodig hebben om hun plannen uitgevoerd te krijgen. ,,Pertinente onzin.”

Quote De parkeerca­pa­ci­teit bij de hockeyclub is nu veel te klein. Dat leidt tot veel overlast in de wijk. Door een nieuwe doorgang te maken naar de centrale parkeer­plaats kunnen we dat probleem oplossen Marcel van den Bosch, voorzitter Stichting Hoge Heide 2020-2025

Maar als de flexwoningen er dan toch moeten komen, dan graag niet op de plek zoals die nu is ingetekend, maar een kwartslag gedraaid.

Hoe dat zit? De huizen staan gepland op het braakliggende terrein, links voor de ingang van voetbalclub Vlijmense Boys. In de lengte. Probleem: daarmee wordt de uitvoering van een deel van de ideeën van de stichting geblokkeerd.

Volledig scherm Een deel van sportpark De Hoge Heide in Vlijmen. Midden, iets rechts op de foto het braakliggende terrein waar de flexwoningen zijn gepland. De gemeente Heusden wil ze haaks op het witte gebouwtje neerzetten, Stichting Heide 2025 wil ze liever evenwijdig aan dat gebouw, zodat er ruimte overblijft voor een doorgang vanaf de parkeerplaats naar de hockeyvelden. © copyright Marc Bolsius

De stichting wil die grond namelijk gebruiken om een doorgang te maken vanaf de centrale parkeerplaats naar de verderop gelegen hockeyvelden. ,,De parkeercapaciteit bij de hockeyclub zelf is nu veel te klein. Dat leidt tot veel overlast in de wijk. Door een nieuwe doorgang te maken kunnen bezoekers op het centrale parkeerterrein hun auto kwijt en is het parkeerprobleem in de wijk opgelost”, licht Marcel van den Bosch (53) toe; hij is voorzitter van de stichting en actief binnen Vlijmense Boys.

Huizen draaien

De geplande locatie voor de flexwoningen gooit dus roet in het eten. Maar de stichting weet daar wel een oplossing voor: draai de negentien huizen een kwartslag, evenwijdig aan het gebouwtje van de tafeltennisclub. Dan blijft ruimte over voor de doorgang naar de hockeyvelden.

Maar komen de huizen dan niet deels op de huidige velden van Vlijmense Boys te staan? Klopt, zegt Van den Bosch. Dat probleem kan in zijn ogen echter vrij gemakkelijk worden opgelost door een herschikking van de velden van de voetbalclub. Daarover verderop in het verhaal meer.

Quote Het complex is verouderd, sinds de jaren zestig is er weinig meer gebeurd. Sommige gebruikers hebben te veel ruimte, andere te weinig. De parkeersi­tu­a­tie is ondermaats Stichting Hoge Heide 2020-2025

Het oplossen van de parkeerperikelen rond de hockeyclub is slechts één onderdeel van de veel bredere visie die gebruikers en ondernemers van Sportpark Hoge Heide hebben opgesteld. En de tijd dringt, vinden voetbalclub, tennisvereniging, hockeyvereniging, Totalfit en sportcentrum De Hoge Heide. ,,Het is vijf voor twaalf.”

Volledig scherm Een deel van sportpark De Hoge Heide in Vlijmen; links het braakliggende terrein waar een sporthal stond en de velden van de korfbalclub lagen. Rechts nog net de ingang van Vlijmense Boys. De flexwoningen zijn gepland links op het braakliggend terrein, haaks op het gebouw van de tafeltennisclub. Stichting Hoge Heide 2025 ziet ze, als ze komen, liever evenwijdig aan de bebouwing. © Dik de Joode/BD

Waarom de tijd dringt? Marc van der Loo (59), voorzitter van de tennisclub en penningmeester van de stichting: ,,Het complex van de voetbalclub is verouderd, sinds de jaren zestig is er weinig meer gebeurd. Kleedkamers zijn vochtig. Sommige verenigingen hebben te veel ruimte, andere te weinig. De parkeersituatie, met name voor de hockeyclub, is ondermaats; de samenhang met de woonwijk is slecht.” Daar komt bij: de verenigingen en ondernemers aan het sportpark werken graag mee aan uitvoering van het Heusdense Sportakkoord: mensen aan het bewegen krijgen.

Quote Een voorbeeld van laaghan­gend fruit? Zo snel mogelijk zoveel mogelijk hekken tussen de sportclubs weg, zodat we een open sportpark krijgen Jeffrey Joosten, secretaris stichting Hoge Heide 2020-2025

De verenigingen en ondernemers hebben hun wensen en behoeften op tafel gelegd. Daaruit is de visie ontstaan. Er is een stichting opgericht, waaronder de al eerder actieve werkgroep kan opereren. Nog geen tot in detail uitgewerkte plannen, daar is de hulp bij nodig van onder meer de gemeente, die ook zelf in de werkgroep zit. Iedereen beseft dat uitvoering in stappen moet en in overleg. Maar de stichting maakt zelf al wel onderscheid tussen kleine en grote plannen.

,,Het laaghangend fruit kunnen we snel plukken”, stelt Jeffrey Joosten (39) actief bij verschillende sportclubs en secretaris van de stichting. Een voorbeeld? ,,Zo snel mogelijk zoveel mogelijk hekken tussen de sportclubs weg, zodat we een open sportpark krijgen.” Waardoor eventueel medegebruik van elkaars accommodatie mogelijk wordt.

Toegang voor iedereen, wandelen naar de dijk

De stichting denkt bij een ‘open sportpark’ ook aan een wandeldoorgang richting de dijk en aan sport- en beweegmogelijkheden voor niet-georganiseerde sporters, die vrij toegang krijgen. Allemaal volgens het atletic skills-model. ,,Vergelijkbaar met de plannen voor De Schroef in Drunen.”

Volledig scherm Het braakliggende terrein aan sportpark De Hoge Heide in Vlijmen. De flexwoningen staan gepland haaks op het gebouw, maar stichting De Heide wil ze, als ze komen, graag evenwijdig aan het gebouw. © Dik de Joode/BD

Dan het ‘hooghangend fruit’; simpel gezegd, de herschikking van velden om allerlei wensen te kunnen vervullen. Zo’n herschikking heeft de nodige voeten in aarde. Het mooie echter volgens de stichting is: de ruimte voor een herschikking is volop aanwezig. Het voormalige korfbalterrein ligt braak, net als de grond waarop de gesloopte sporthal stond. Bovendien heeft Vlijmense Boys ruimte over.

Sleutel ligt bij velden Vlijmense Boys

Vooral bij dat laatste ligt de sleutel. Van den Bosch: ,,Wij hebben een vrij fors trainingscomplex. Als we daar twee velden neerleggen waarvan één kunstgrasveld, dan kunnen we elders op ons complex ruimte vrijspelen. Maar dan moeten daar dan wel goede afspraken over komen.”

Met zo’n herschikking bij Vlijmense Boys kan zo de rij dominostenen om gaan vallen. Om te beginnen het draaien van de flexwoningen. Maar ook wensen van bijvoorbeeld de tennisclub (extra padelbanen bijvoorbeeld). En daardoor ook ambitieuze plannen van Peter de Ruijter van sport- fun- en leisurecentrum De Hoge Heide. Dan kan ook worden nagedacht over wellicht een nieuwe toegang tot sportpark De Hoge Heide, via de Vliedbergweg. En zo zijn er meer ambities.

Deze week praat de stichting weer met de gemeente.