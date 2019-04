Maaltijdbezorger mist bocht, ramt boom en belandt in diepe sloot in Sprang-Capelle

Wéér brand bij eetgelegen­heid Sint Antonius­straat Waalwijk, tweede in een week tijd

20:21 WAALWIJK - In een hamburgerzaak in de Sint Antoniusstraat in Waalwijk is zondagavond een kleine brand uitgebroken. Deze was snel onder controle. Nog geen week eerder brandde er in dezelfde straat een woning boven de broodjeszaak van Asya Bakkerij helemaal uit.