Maaltijdbezorger schept jong kindje in Waalwijk

Vrijspraak voor verhuur woning met wietplant­jes in Waalwijk

15:13 BREDA/WAALWIJK - Bij een inval in een pand in Waalwijk, eind 2015, werden 658 hennepplanten aangetroffen. Maar de huiseigenaar, een 47-jarige Eindhovenaar, is vrijgesproken van betrokkenheid. De rechtbank in Breda vindt dat onvoldoende is aangetoond dat hij wist of kon weten dat de huurders van zijn woning er wiet teelden.