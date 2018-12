Maarten van der Weijden blikt terug op zijn monstertocht: ‘Ik heb het maximale gegeven’

Het is maandag 20 augustus 12.00 uur. Maarten van der Weijden dobbert op een drijvend bed. Hij is bezig met zijn 198 kilometer lange zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De zwemmer uit Waspik heeft een zware nacht achter de rug met hevige pijnen. Net voorbij Bartlehiem op 163 kilometer en na 55 uur wordt Van der Weijden misselijk. ‘Maarten, dit is jouw finish’, besluit zijn arts. Langs de kant klinkt luid applaus.

Hoe lang duurde het om te herstellen van de tocht?

,,De rimpels op mijn handen en voeten waren binnen een dag weg. Van de spierpijn heb ik nog een dag of vier last gehad, van de schuurplekken op mijn armen een aantal weken. Aan de twee slapeloze nachten hield ik een paar maanden concentratieproblemen over.”

Viel u in een zwart gat?

,,Aan de ene kant voelde ik me enorm dankbaar, vond ik het fijn dat het zo'n succes was. Mensen op straat spraken me aan, vertelden hoe bijzonder ze het vonden. Ze kwamen langs de deur om karnemelk en fruit te brengen voor mijn herstel. Maar als je drie jaar extreem gefocust bent op één doel, is ook ineens je richting weg.”

Hoe kijkt u terug?

,,De tocht was een lijdensweg, maar het was het allemaal waard. Na verloop van tijd gaat die pijn ook slijten, de mooie herinneringen blijven hangen. Vooral de zondagochtend had ik het zwaar. Ik wilde stoppen. Daisy (zijn vrouw red.) heeft me erdoorheen gesleept. Ze zei: ‘Elk uur dat je blijft zwemmen, levert meer geld op. Hoe langer je doorgaat, hoe dichter je bij je einddoel komt.’ Ik zette mijn zwembril op en ben doorgegaan.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Maarten van der Weijden als hij net uit het water wordt gehaald na het beëindigen van zijn Elfstedenzwemtocht. © ANP

Een dag later stopt u toch. Baalt u daar nog van?

,,Mensen verwachten dat ik toen een heleboel frustratie voelde. Ik kan extreem doorzetten voor iets waar ik controle over heb, maar die controle had ik hier niet. Vooraf was afgesproken: de arts bepaalt wanneer het klaar is. Ik heb me bij mijn lot neergelegd. Achteraf kan ik ook geen mooier scenario bedenken. Mijn doel was alles geven. Doordat ik noodgedwongen moest stoppen, wist ik: dit is écht het maximale.”

Maarten van der Weijden voelt overleversschuld: het schuldgevoel dat hij genezen is van leukemie, waar anderen dat geluk niet hebben. ,,Het voelt niet eerlijk", zei hij daar eerder over. Daarom probeert de voormalig olympisch kampioen met zijn stichting zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Mensen noemen u een moderne christus.

,,De een noemt mij een Messias, Johan Derksen vindt me een aandachtstrekker. Iedereen mag vinden wat hij wil. De dingen die ik doe, komen voort uit wie ik ben. Waar ik heen wil. Ik laat me daarbij zo min mogelijk leiden door wat anderen zeggen. Tijdens de Elfstedentocht vond ik dat best ingewikkeld, omdat iedereen een mening had. Maar het leefde in ieder geval en door al die aandacht hebben we wel vijf miljoen euro opgehaald.”

U won goud op de Spelen van 2008. Wat is mooier?

,,2008 ging over winnen, de Elfstedenzwemtocht over verbinden en elkaar helpen. Dat is veel mooier dan die gouden plak. De tocht heeft me in zekere zin ook veranderd. Van nature ben ik een individualist, zo van: ik doe het zelf wel. Ik heb nu geleerd dat dingen samen doen je juist verder brengt. Ik was nooit doorgegaan als Daisy die zondagochtend niet op me had ingepraat, als er niemand langs de kant stond om me aan te moedigen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De zwemmer tijdens zijn monstertocht langs de elf Friese steden. © ANP

‘Ik vind zwemmen niet meer leuk’, zei u na afloop.

,,De eerste drie maanden heb ik een keer of vier gezwommen. Ik voelde inderdaad de behoefte niet, maar de tijd ontbrak ook. De media-aandacht liep door, ik had daarnaast mijn werk. Ik heb niets verdiend met de Elfstedentocht; mijn inkomsten haal ik uit presentaties en lezingen bij bedrijven. De laatste weken pak ik het zwemmen weer langzaam op. Omdat ik het lekker vind en het zorgt ook voor regelmaat.”

En uw gezin?

,,De maanden voor de Elfstedentocht was ik niet de allerleukste partner en vader. Daarna heb ik wat meer tijd met ze doorgebracht, maar niet zoveel als ik had gewild. We gaan binnenkort samen op vakantie naar New York en ik wil de komende maanden meer tijd voor ze vrijmaken.”

Wat wordt het volgende project?

,,De 11stedentheatertour. We starten 12 januari in Dokkum, de stad die ik tijdens mijn tocht net niet gehaald heb. Met de show wil ik mijn beleving delen. Mensen hebben mij drie dagen in het water zien liggen, ze weten alleen niet hoe ik dat ervoer en waar ik aan dacht. Van ieder kaartje gaat elf euro naar de stichting.”

Gaat u de tocht ooit afmaken?

,,Ik denk niet dat het nog mooier kan. Zin heb ik er zeker niet in, ik wil niet weer pijn lijden. Maar zeg nooit nooit.”

En een nieuwjaarsduik?

,,Ik zag in mijn mailbox toevallig een verzoek, maar ik skip even. Van nature vind ik koud water vreselijk.”

Volledig scherm Maarten van der Weijden wordt gehuldigd in het centrum van Leeuwarden. Het feest in Leeuwarden rond zijn elfstedenzwemtocht gaat door ook al heeft de olympisch zwemmer de tocht niet volbracht. © ANP