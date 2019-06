Maarten van der Weijden: de Waspikse man van zes miljoen

‘Dit is voor de gemeenschap’

Iets voor zessen stapt het gezin Van der Weijden vanuit de voordeur in de Bentley Continental GT Cabrio van oldtimerdealer Ernest Praag. Die chauffeert Maarten, Daisy en hun dochters Phileine en Robien vandaag bij hun toer door Waspik, die eindigt met een huldiging in sociaal cultureel centrum Den Bolder. Eigenlijk zat de lange-afstandszwemmer er niet op te wachten om groots gefêteerd te worden. Hoe ziet hij dat nu het toch zo ver komt? ,,Dit is voor de gemeenschap zelf, gezellig.” Maar toch ook wel voor hemzelf? ,,Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk, maar het is niet dat ik mijn eigen huldiging ga initiëren.”