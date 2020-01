Maarten van der Weijden is begonnen aan nieuw record: ruim 2038 baantjes in 24 uur

‘Extreem agressieve’ Marcin krijgt twee jaar en tbs

17:30 BREDA/RIJSWIJK - De rechtbank in Breda noemde donderdag het gedrag van Marcin W. ‘extreem agressief’ en legde twee jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging op. Zijn meest aangrijpende misdrijf was een steekpartij, waarbij hij een huisgenoot in de nek stak in Rijswijk, gemeente Altena.