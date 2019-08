Maarten van der Weijden zwemmend onderweg naar Dordrecht

Zwembad Het Run in Drunen: bemoedi­gend seizoen, wel vooruit kijken

9:41 DRUNEN - Met een ontbijt namen de dauwzwemmers afscheid van het seizoen in zwembad Het Run in Drunen. Een bemoedigend seizoen, meent exploitant BillyBird. Intussen wordt over de toekomst nagedacht.