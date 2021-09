Maasveren veel langer gratis? Dan moeten er snel nieuwe financiële spelregels komen. ‘Nu teren we zeven ton per jaar in’

WAALWIJK/DRONGELEN - Stichting de Bergsche Maasveren komt jaarlijks maar liefst zeven ton tekort. Om de veerdiensten op de lange duur gratis te kunnen houden, wil de stichting de spelregels aanpassen. In dit geval: meer geld beleggen. Het woord is straks aan de gemeenten.

Die vermaledijde financiële markten ook. In 2008/2009 nam Stichting De Bergsche Maasveren de exploitatie van de veren Waalwijk-Drongelen, Bern-Herpt en Sprang-Capelle-Dussen op zich. Ze kreeg als afkoopsom van het Rijk een bruidsschat mee van 22,6 miljoen euro. Door goed om te gaan met dat geld, moesten de overtochten daarmee gratis kunnen blijven. En daarmee werd recht gedaan aan wat Koningin Wilhelmina in 1904 bij de opening van de Bergsche Maas vastlegde, namelijk het recht van ‘eeuwigdurende vrije overtocht'.

Boeterente

De eerste jaren was er geen vuiltje aan de lucht, stelt Peter Groenestein, voorzitter van de stichting. ,,De marktrente was 6,5 procent, wij rekenden met 4,5 procent en speelden quitte.” Hoe anders is het inmiddels. Het geld op de bank leverde jarenlang amper iets op, omdat de rente enorm kelderde. Sinds enige tijd hanteren banken zelfs boeterente vanaf een bepaald saldo. En dat kost de stichting dus geld. ,,Zó zonde", aldus Groenestein. Als het zo doorgaat, is de stichting in 2038 door haar geld heen.

Per saldo is de afgelopen twaalf jaar een verlies van 4,8 miljoen euro geleden. De laatste jaren boert de stichting zo'n zeven ton per jaar terug. Waarom belegt de stichting dan niet in aandelen?, vraagt iemand zich misschien af. Die leveren toch een veel hoger rendement op? Dat is nu precies waar de schoen wringt: in de statuten is vastgelegd dat de stichting bij het beheer slechts weinig risico's mag nemen. De gemeenteraden hebben bepaald tien procent te beleggen in aandelen, negentig procent in obligaties.

Wat de stichting betreft wordt het hoog tijd eens naar die afspraak te kijken. De Raad van Toezicht, met daarin de wethouders van Heusden, Waalwijk, Altena en Zaltbommel heeft dat volgens Groenestein geopperd te kijken naar duurzaam beleggen. ,,Daarom hebben we nu een onafhankelijk advies gevraagd", aldus Groenestein. Hij hoopt dat de knoop snel wordt doorgehakt. ,,Want we zorgen met 1,6 miljoen overzettingen per jaar voor een gigantisch stuk openbaar vervoer in de regio.”

Auto's laten betalen

Overigens moet de bepaling over ‘eeuwigdurende gratis overtochten’ gezien worden in het licht van de situatie begin twintigste eeuw. ,,We praten dan alleen over voetgangers, fietsers en boeren", aldus Groenestein. Automobilisten laten betalen is een optie, maar wel eentje met haken en ogen. ,,Dan moet er sowieso per pont een kaartverkoper bij. Dat kost zomaar 70.000 euro per pont.”

Groenestein hoopt binnenkort ook met een advies te komen over verduurzaming van de ponten.