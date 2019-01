Made in Genderen: vier kleine bedrijven samen sterk in de machinebouw

GENDEREN - Vier kleine technische bedrijven in Genderen en Aalburg werken succesvol samen bij de bouw van speciale machines. Iedere opdracht begint bij ingenieursbureau Hebema van Jan van der Heijden. ,,We weten wat we aan elkaar hebben.”

Geboren techneut Jan van der Heijden bedenkt oplossingen voor problemen waar bedrijven in hun productieproces tegenaan lopen. Eentonig en tijdrovend handwerk bijvoorbeeld, dat machinaal sneller, beter en goedkoper zou kunnen.

,,Voor een dergelijk stukje automatisering zoeken ze dan een specifieke machine. Maar die blijkt nog niet te bestaan en dus moet hij nieuw bedacht en gemaakt worden. Dat doe ik niet alleen, maar samen met lokale partners.”

Alles in huis

Made in Genderen geldt voor drie van de vier kleine, technische bedrijven: Van der Heijden zelf met zijn ingenieursbureau Hebema, dan Blijenberg Industrial Systems (BIS), Technico engineering en tenslotte Hematech automatisering uit Wijk en Aalburg.

,,Met z’n vieren hebben we alles wat nodig is in huis. Van eerste schets tot eindproduct. Ieder heeft daarin zijn eigen aandeel. Een van onze machines staat sinds kort in Amerika.”

Oude dorpsschool

Hebema is gevestigd in een historisch pand aan de Rondendans. Het werd gebouwd in 1859 als dorpsschool met twee klaslokalen en een meesterswoning. Op zolder, waar vroeger het hooi werd gedroogd, heeft Van der Heijden zijn kantoor. Hier bespreekt hij met zijn opdrachtgevers en de drie andere techneuten de mogelijkheden en maakt hij op de computer zijn driedimensionale ontwerpen en concepten voor de gewenste order.

,,Meestal hebben bedrijven zelf een product ontwikkeld waar ze een speciaal machine voor nodig hebben. Maar de vraag kan ook zijn of ik een bestaande productielijn wil aanpassen. Ik werk heel breed, ben niet gespecialiseerd in een bepaalde industrietak. Het kan van alles zijn en daarom is het zo leuk. Iedere keer begin ik aan een nieuwe uitdaging en feitelijk een prototype.”

Eigen werkplaats

Naast ontwerp en engineering maakt Van der Heijden, die in 1995 voor zichzelf begon, ook onderdelen in zijn eigen werkplaats. Draaien, frezen, dat doet hij op de standaard metaalbewerkingsmachines in zijn bedrijf aan huis.

,,Maar ik kan niet alles. Voor het laswerk heb ik niet de ruimte en van elektrobesturing om motoren te laten draaien, heb ik weinig kaas gegeten. Dan besteed ik die klussen uit bij mijn vaste collega’s, zoals Nico Dernison van Technico. Hij is mijn buurman en als het erg ingewikkelde constructies betreft, doe ik een beroep op zijn kennis. Hij zit in de hightech voor de farmaceutische industrie. Regelmatig sparren we ook samen om te zoeken naar de beste oplossingen voor een bepaalde machine.”

Korte lijntjes

Schakel in de bedrijvenketen is ook dorpsgenoot en ondernemer Johan Blijenberg van BIS, gespecialiseerd in de verwerking van staal, RVS en aluminium. ‘Wees wijzer, maak het van ijzer’, luidt zijn advies. ,,Wij verzorgen de constructie voor de machine, lassen het frame en doen de montage.”

Het werken met steeds dezelfde bedrijven heeft veel voordelen, beaamt Blijenberg. ,,De lijntjes zijn kort en je hoeft niet alles uit te leggen. Je hebt aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. Zijn er problemen dan los je die samen op. Je weet dat je kunt vertrouwen op je partners. Met vreemde partijen erbij moet je toch beter op je hoede zijn en meer afspraken op papier vastleggen.”

Ieder zijn prijs

De onderlinge vriendschap mag overigens geen valkuil worden, daar letten de vier wel goed op. ,,We zijn allemaal zelfstandige ondernemers met een eigen bedrijf. Ieder rekent daarom zijn prijs, zoals bij elke andere zakelijke transactie.”

Aan het eind van de rit wordt de nieuwe machine in elkaar gezet en uitvoerig getest. Het echte proefdraaien gebeurt met de opdrachtgever erbij. ,,Pas als die helemaal tevreden is, wordt de machine in diens bedrijf door ons geïnstalleerd.”