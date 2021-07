Mag tankstation de Heikant in Drunen zonder vergunning een wasserette plaatsen?

Boers benadrukte dat er in deze installatie geen speciale oplossingsmiddelen of chemicaliën als PER (tertrachlooretheen) gebruikt worden. ,,Dit is gewoon wassen met poeder, zoals mensen dat thuis ook doen.” Als het bedrijf in het tankstation een wasmachine voor het personeel had neergezet, had het bedrijf daar toch ook geen vergunning voor aan hoeven vragen, vond ze.