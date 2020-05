Maison Les Galettes van Waalwijks stel wacht tot grenzen weer open mogen

Op een terrein van 2,5 hectare hoef je je nooit te vervelen. Zeker niet als je een nieuw terras wil aanleggen bij het zwembad en de tuin tot in de puntjes verzorgd wilt hebben. In een 'regulier' seizoen komen vrijwilligers uit Nederland Bart van Iersel en Loes Vos graag helpen op hun rustieke locatie bij Rezay in het hart van Frankrijk, maar ook dat zat er dankzij de coronacrisis niet in dit jaar. ,,Dus doen we alles zelf maar", geeft Vos aan.