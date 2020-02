Maker monument Merwedegijzelaars bekend: Richard van der Koppel uit Genderen

Video+update Dode man gevonden in sloot in Waalwijk, overleden door noodlottig ongeval

9:38 WAALWIJK - De brandweer heeft vrijdagavond rond de klok van 22.15 uur een man uit het water gehaald langs de Bachlaan in Waalwijk. Hij is door een noodlottig ongeval overleden, meldt de politie zaterdag. Het slachtoffer was eerder opgegeven als vermist.