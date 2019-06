Man (19) uit Den Bosch aangehouden voor ramkraak op kledingzaak in Waalwijk

Video Bliksemin­slag in Waspik: ‘Dikke brandmuur en dakpannen zijn ons geluk geweest’

19 juni WASPIK - Dinsdagmorgen, rond halftien. Bep Brouwer zit aan haar woning aan de Benedenkerkstraat 94 in Waspik te lezen. Plotsklaps schrikt een enorme knal haar op, gevolgd door een oranje flits. Er breekt brand uit. Niet in het woongedeelte van de boerderij, maar in de aanpalende schuur. Een van de twee schoorstenen dondert naar beneden. Brandweerkorpsen zijn snel ter plekke en doen wat ze kunnen, maar er is geen redden aan: de schuur gaat volledig teloor.