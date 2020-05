Man (20) drie keer in één week gepakt voor rijden zonder geldig rijbewijs

'Sjoerd liet niemand die hem kende onberoerd’

13:00 WAALWIJK - Kanker heeft Sjoerd van Heesch weggerukt. Dinsdag was de uitvaart. In kleine kring. Als dat weer mag, komt er een grote bijeenkomst om hem te eren. Want deze VN-ambassadeur voor de Rechten van Personen met een Handicap liet niemand die hem kende onberoerd.