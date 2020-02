Man (23) aangehouden met amfetamine, xtc, ketamine, GHB en cocaïne op zak in Wijk en Aalburg

Dronken bestuur­ster uit Waalwijk ziet agenten net te laat en raakt rijbewijs kwijt

2 februari WAALWIJK - Een vrouw uit Waalwijk is zaterdagochtend haar rijbewijs kwijtgeraakt omdat zij dronken achter het stuur zat. De bestuurster had bijna drie keer de maximale hoeveelheid gedronken, laat de politie weten. Ze moet zich op een later moment verantwoorden bij de politierechter.