Man (28) rijdt in verdachte auto door Waalwijk, blijkt in bezit van stroomstootwapen

Overname van Versteeg Metaal Groep door directie onverwacht van de baan

23 november HEUSDEN/HEESBEEN - De overname van de Versteeg Metaal Groep (VMG) uit Heusden door de twee directeuren is van de baan. Christiaan Alofs is als gevolg daarvan geen directeur meer, Albert Rijneveld nog wel. Het personeel spreekt in een petitie z'n zorg uit over de ontstane situatie.