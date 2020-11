Man (30) veroorzaakt overlast in Waalwijk en wordt aangehouden

Waalwijk in actie tegen gedumpte mondkapjes: 'Het is een landelijke tendens’

17:05 WAALWIJK - Waalwijk doet een oproep aan de inwoners om gebruikte mondkapjes gewoon in de afvalbak te gooien. Lijst IJpelaar had eerder aan de bel getrokken over de vele verloren en gedumpte mondkapjes in de bermen en op straat. Volgens het college is het een landelijke tendens, maar gaat de gemeente wel actie ondernemen.