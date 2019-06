Man (31) mishandelt vriendin (22) in Waalwijk en rijdt haar omver als ze wegrent

Column Maarten biedt heroïek én een goed doel

8:00 Als ik dit weekeinde moet kiezen tussen het NK Paalsport in sporthal De Slagen of Maarten van der Weijdens elfstedenzwemtocht tegen kanker, is de keus makkelijk. Maarten natuurlijk. Hij biedt heroïek én een goed doel. Paalsport past in mijn beleving meer in smoezelige nachtclubs vol enge kerels dan in een sporthal.