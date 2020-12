Man (35) uit Heusden aangehouden voor bedreiging van medewerker hotel in Waalwijk

Players Championship Finals Van Gerwen geeft over en wint dan van De Zwaan

29 november Michael van Gerwen is door een overwinning op landgenoot Jeffrey de Zwaan doorgedrongen tot de kwartfinales van de Players Championship Finals in Coventry. Na de partij liet Mighty Mike weten dat hij kort voor aanvang nog had overgegeven. ,,Ik voel met niet helemaal lekker.”