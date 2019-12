Man (44) uit Wijk en Aalburg weigert blaastest en verzet zich bij aanhouding

Waalwijk zoekt oplossing voor verkeers­druk­te Driessen, maar wijk krijgt geen supermarkt

6:51 WAALWIJK - Waalwijk gaat onderzoeken of het mogelijk is een doorsteek te maken voor autoverkeer tussen nieuwbouwwijk Landgoed Driessen en het dorp Sprang-Capelle. Ook gaat de gemeente kijken of de rotonde bij de entree van de wijk voldoende capaciteit heeft.