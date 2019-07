Man (45) uit Waalwijk aangehouden voor het dragen van nepwapen in holster

Gezocht: een trefpunt in wijk Landgoed Driessen bij Waalwijk

11:35 WAALWIJK - De Waalwijjkse nieuwbouwwijk Landgoed Driessen mist een supermarkt en een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. De wegenstructuur is onlogisch en irritant. Maar de wijk is wel mooi, groen, kindvriendelijk en ruim opgezet, zo stellen inwoners in een buurtonderzoek.