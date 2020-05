Man (49) uit Vlijmen omgekomen bij zwaar ongeluk op de A10 bij Amsterdam

De Langstraat blijft herdenken, daar verandert een crisis niets aan

5 mei WAALWIJK/HEUSDEN - Kransleggingen zonder publiek, ‘The Last Post’ vanuit de kerktoren, eerder opgenomen filmpjes, online toespraken. Alles is anders in De Langstraat, maar Dodenherdenking blijft. Wel of geen crisis, we vergeten niet.