Man aangehouden in Waalwijk na aantreffen harddrugs in woning

RIVM start onderzoek naar het radioactie­ve gas radon: ‘Komt in het rivierenge­bied net iets vaker voor’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start dit jaar een onderzoek naar de aanwezigheid van radongas in gebouwen en woningen in het rivierengebied. Vooral in dit gebied, en in Zuid-Limburg, komt het radioactieve gas in hogere concentraties voor dan in de rest van het land.

15 april