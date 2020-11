Man bejegent agent bij dodelijk ongeval bij Waalwijk: ‘Ga eens werken man’

De agent die het verhaal deelt op Facebook beschrijft dat hij en zijn collega's dinsdagavond werden opgeroepen voor een ongeval op de Midden-Brabantweg in Waalwijk. Eenmaal op de plaats van het ongeval doen ze samen met andere hulpdiensten hun best om het leven van een zwaargewonde vrouw te redden. Helaas zonder succes, schrijft de agent, de 28-jarige vrouw overleed ter plekke.

Verkeersregelaars worden aan het werk gezet om de ontstane file om te leiden. Dat kwam gelukkig snel op gang, zo valt er te lezen. Dan roept er iemand vanuit zijn auto ‘Ga eens werken man’. De dienstdoende agent die zijn verhaal deelt, weet niet wat hij hoort: ,,Echt? Hoor ik dit goed? Ga eens werken? Wat denk je dat ik hier in de regen sta te doen. Expres de weg afgesloten houden omdat we dat leuk vinden?”

Denk je dat we expres de weg afsluiten omdat we dat leuk vinden?

Hij vervolgt zijn emotionele bericht door uit te leggen dat hij een leven probeert te redden. ,,Ik probeer het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te doen, omdat de nabestaanden recht hebben om te weten wat er is gebeurd met hun geliefde. Dus sorry, als je even moet wachten. Maar wees blij dat je na dit wachten gewoon verder kunt naar huis, naar jouw familie, naar jouw werk of waar dan ook heen.”

Veel bijval

Zijn verhaal sluit hij af met de oproep om voortaan eerst na te denken, voordat je iets roept naar agenten. Het bericht kan op sociale media op veel bijval rekenen. Zo reageren de meeste mensen met ‘complimenten’ en zijn er veel die niet begrijpen hoe iemand zo ‘respectloos’ kan zijn. Ook reageert iemand die dinsdagvond in de desbetreffende file stond: ,,Binnen een mum van tijd waren jullie ter plaatse. Ik word verdrietig als ik lees wat andere medeweggebruikers hebben geroepen. Ik kwam te laat voor de hockeytraining, maar so what: wij kwamen gisterenavond wel thuis.” Anderen reageren met ‘respect voor jullie’ of onbegrip op de uitspraak van de man in kwestie.