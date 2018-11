Man berooft slachtoffer van telefoon in Waalwijk

COLUMN Is de kleur van Piet écht zo belangrijk?

6:14 Ik kreeg een appje van iemand die vond dat ik me maar eens in de zwartepietendiscussie moest mengen. Want is het geen schande dat Waalwijk morgen bij de intocht nog steeds zwárte pieten heeft? Daar had ik vast een mening over, stelde deze dame, tegenwoordig in het al ont-zwarte Amsterdam woonachtig.