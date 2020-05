Man die nog 10 jaar Spaanse cel in moet opgepakt in Drunen

Directeur Bies­boschmu­se­um: ‘Ik zie hier de komende 6 maanden nog geen bus stoppen’

7 mei Biesbosch MuseumEiland in Werkendam werkt aan een protocol waarbij de anderhalvemetermaatregel in acht kan worden genomen. ,,Hoewel ons museum vrij ruim opgezet is, is het een moeilijke puzzel. Zo zitten de toiletgroepen vlakbij de ingang. Het vergt dus een grote investering om dat te veranderen”, zegt directeur Peter van Beek.