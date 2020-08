Man door meerdere verdachten met vuurwapen beroofd van zijn auto in Vlijmen

Recreanten storen broedende visarend in Biesbosch: ‘Zonde als we deze vogels wegjagen’

3 augustus Een broedend stel visarenden in de Biesbosch wordt regelmatig gestoord door bezoekers van het natuurgebied. Dat constateert boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer. De tijdelijk gesloten kreek in de buurt van het nest wordt regelmatig bezocht door kano’s, suppers en kleine boten. En dat kan funest zijn voor de unieke vogelsoort in Nederland.