Man ernstig gewond achtergelaten na mishandeling in zijn huis in Waalwijk

Brabant verwelkomt de eerste groep vluchtelin­gen, maar zoektocht naar locaties gaat onvermin­derd verder

OSS/DEN BOSCH/UDEN/TILBURG - De zoektocht van Brabantse gemeenten naar geschikte locaties om Oekraïners op te kunnen vangen is in volle gang. De meeste gemeenten weten ondertussen hoeveel Oekraïners ze willen opvangen. En er zijn ook gemeenten die al weten waar ze tijdelijk gehuisvest worden. Zo gaat de gemeente Oss een groep van 140 gevluchte Oekraïners opvangen in het voormalige belastingkantoor.

10 maart