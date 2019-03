Man gewond bij bedrijfsongeval in Andel

Waalwijk wacht op rechter: genoeg pogingen gedaan in zaak Sebregts

13:56 WAALWIJK - Waalwijk gaat niet opnieuw om tafel zitten met de familie Sebregts over de veelbesproken doorsteek tussen de Grotestraat en de Winterdijk. De Raad van State adviseerde de gemeente onlangs om het geschil onderling op te lossen in plaats van via rechtszaken. Maar Waalwijk ziet een nieuw overleg niet zitten, zo laat het college weten. ,,Gezien de vele pogingen die wij in het verleden al hebben ondernomen en het teleurstellende resultaat daarvan, wachten wij nu de uitspraak van het Gerechtshof af.”