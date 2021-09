Man gewond bij bedrijfsongeval in Oudheusden

Jeugdbe­scher­ming: cliënten­stop tot eind 2021

2 september DEN BOSCH - Jeugdbescherming Brabant verlengt de cliëntenstop tot waarschijnlijk eind 2021. ,,We hebben meer tijd nodig om rust te creëren in de organisatie”, zegt bestuurder Rinda den Besten. Vele tientallen kinderen in risicogezinnen wachten intussen op toezicht.