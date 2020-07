Man gewond bij botsing met wielrenner in Drunen

Verzet of niet: Waalwijk houdt vast aan plan Lidl

11 juli WAALWIJK - Alle verzet uit de buurt ten spijt, de tijdelijke vestiging van de Lidl in het leegstaande pand Torenstraat 6 in Waalwijk komt in zicht. Wethouder Eric Daandels (CDA) laat er geen twijfel over bestaan.