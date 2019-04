Man gewond na bedrijfsongeval Nieuwkuijk

Dieren zien van dichtbij op voorjaars­fes­ti­val Drunen

12:36 DRUNEN - Natuur- en Milieuvereniging Heusden houdt zondag 14 april een voorjaarsfestival in Drunen. Niet in een gebouw maar in de vrije natuur. Wie dieren een keer in het echt wil zien, kan terecht in het stuk bos aan de Duinweg 68.