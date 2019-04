Man met python opmerkelijkste ‘vangst’ bij grote controle in Biesbosch

Tweeëndertig handhavers van verschillende overheden en diensten in Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben tijdens het paasweekend de Biesbosch doorkruist om te zien of dagjesmensen zich aan de regels hielden. Door het jaar heen worden vaker dergelijke controles georganiseerd, waar onder meer Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de politie aan deelnemen. Het begin van het toeristenseizoen was een ideaal moment om zo’n actie op touw te zetten. Doel was eerst en vooral om de mensen te laten zien dat er toezicht is, aldus Marco Meeling, coördinator handhaving en toezicht bij Staatsbosbeheer. “De Biesbosch is een nationaal park met bijzondere flora en fauna”, zegt hij. “We willen het schoon en rustig houden, voor de natuur en de bezoekers. We geven een signaal af van wat wel en wat niet mag in het park.”

Rustiger

“Daarnaast willen we laten zien dat we samenwerken”, voegt hij eraan toe. “Voor de diensten is het belangrijk dat ze elkaar beter leren kennen, zodat we gemakkelijker en sneller met elkaar gaan communiceren. Het was dit jaar rustiger en meer ontspannen dan in voorgaande jaren. We zijn gastheer, en zo gedragen we ons. Vriendelijk en rechtvaardig, maar streng als dat nodig is.” Alles bij elkaar werden er 21 processen verbaal uitgeschreven en 18 waarschuwingen uitgedeeld. Van de man met de python wordt nog uitgezocht of hij in overtreding was.