Man met scootmobiel te water in Sprang-Capelle voor deur van brandweerkazerne

Thuis of uit spelen maakt RKC weinig uit

16:29 Terwijl bij Excelsior de spanning voelbaar is, werkt RKC Waalwijk in alle rust toe naar de tweede wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs. De ploeg van trainer Fred Grim verdedigt woensdagavond op Woudenstein tegen de Rotterdamse club een 2-1 voorsprong.