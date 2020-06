Man met steekwond aangetroffen op carpoolplaats in Drunen

Video Brandweer voorkomt ontplof­fing van vijf gasflessen na autobran­den in Oudheusden

8:03 OUDHEUSDEN - In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in de Van Deelenstraat in Oudheusden twee auto's in vlammen opgegaan. De brandweer was er gelukkig snel bij om te voorkomen dat vijf gasflessen, die in één van de auto's opgeslagen waren, ontploften.