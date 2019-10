Man neergeschoten in Veen, klopjacht op verdachte

‘Schoenen’ in Waalwijkse winkel­straat wijken voor kerstver­lich­ting

10:04 WAALWIJK - Ruim een maand hingen er honderden oude schoenen boven een deel van de Grotestraat in Waalwijk, maar deze zijn nu weggehaald. De schoenen wijken voor de kerstverlichting die binnenkort aan dezelfde kabels wordt opgehangen. Maar een groep ondernemers in de Grotestraat-West broedt alweer op een nieuwe decoratie als de kerstversiering straks weg is.