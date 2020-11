Man op scootmobiel aangereden door auto in Drunen

Die Heygrave, dreigend voorbeeld van Wet van Murphy? Of loopt 't niet zo'n vaart?

12 november VLIJMEN - Wordt het zo’n typisch gevalletje van de Wet van Murphy? Of blijft het bij de renovatie van sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen bij de tegenvaller van negen ton die er nu al is? Niet iedereen in de Heusdense politiek is gerust op het laatste. VVD’er Bram Lommers vindt dat Heusden ‘een beetje roulette speelt’.