Man opgepakt in Waalwijk voor bezit harddrugs

De man, een 29-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats, was op de Prof. Asserweg aan het klussen aan een auto. Daarbij liet hij olie in de grond lopen. Agenten gaven hem daarvoor een bekeuring. Een van de agenten rook ondertussen een chemische lucht in de auto, die hij herkende als zijnde afkomstig van harddrugs. In de auto bleek bijna 90 gram amfetamine te liggen. De man is daarna aangehouden.