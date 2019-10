Man overleden bij ernstig ongeluk in Almkerk, twee gewonden

Nog even sjouwen, zaterdag is het nieuwe museum in Waalwijk klaar

9:07 WAALWIJK - Nog een paar dagen sjouwen en inrichten, dan is het klaar, het nieuwe Museum voor Hedendaagse Kunst aan de Gotestraat 208 in Waalwijk. Zaterdagmiddag om 16.00 uur is de opening en dat wordt een feestje, belooft fotograaf Luuk Aarts, een van de initiatiefnemers van het museum.